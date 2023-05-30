網紅直播主連千毅即將入獄，30日下午在臉書公布自己最新「剃髮」造型，強調「買了很多好書！韜光養晦！我們後會有期」，宣告自己即將入獄，與網友告別。連千毅原本要在高雄地檢署發監執行，但住處在新北市，申請後裁定6月1日下午2點到新北地檢署報到發監執行。

連千毅被依組織犯罪等罪判刑7年定讞，向雄檢申請因住新北在新北、改至新北地檢署發監執行後，又聲稱自己得肺炎要求延後入監，檢方不准，裁定6月1日下午2點需到新北地檢署報到發監。

連千毅4年前在高雄市掀起「直播主」之亂後，一審被依組織犯罪、槍砲等罪判7年，二審高等法院高雄分院去年10月維持原判，最高法院25日駁回連千毅的上訴定讞，並通知檢方啟動防逃。

連千毅今在臉書張貼自己剃髮的照片，寫下「新的髮型！準備去進修！剪這樣涼快很多…買了很多好書！韜光養晦！我們後會有期！祝福大家身體健康、一切順利」，向網友告別，一票網友也祝他「刑安」（服刑平安），期待他早日回歸直播天王的風采。