交通部公路總局規劃「TPASS行政院通勤月票」，將在7月上路，悠遊卡公司將於5月18日開放民眾預購「TPASS悠遊卡」，首波預購即將銷售一空，悠遊卡公司再推出第二波預購，6月30日起可至原超商取貨，現貨也將在6月15日在各大捷運車站開始販售。

悠遊卡公司指出，距離基北北桃與中彰投苗通勤月票7月1日正式上路，僅剩1個月時間，悠遊卡公司即日起開始TPASS悠遊卡第二波預購，民眾可在四大超商及博客來預購交通部公路總局官方版面的TPASS悠遊卡，每張售價100元，民眾在預購時即可確認取貨時間。

悠遊卡公司提醒，取貨後在悠遊卡官網登錄專區完成資料登錄（需輸入身分證字號、生日、手機號碼、「TPASS悠遊卡」外觀卡號等），待審核通過3個工作天後，可至四大超商由店員靠卡領回公路總局補貼民眾購卡的100元悠遊卡加值金。

悠遊卡公司表示，TPASS悠遊卡使用的是SuperCard超級悠遊卡規格，悠遊付會員可以透過APP上的「悠遊卡加值機」功能直接加值，並在線上完成購買與續購通勤月票的動作，不用出門一指就搞定十分方便。

如果想直接購買現貨，自6月15日起也可在各大捷運車站買到TPASS悠遊卡，其中，在北捷、新北捷運、桃捷沿線車站發售「基北北桃」版，中捷沿線車站則是販售「中彰投苗」版。