分析師指出，整體量價結構表現仍由多方主導，觀察前兩個交易日，大盤上漲都超過百點，但，指數的盤中的高低點都未超過百點，可以看出台股本波的上漲主要與國際股市相關性大，後續仍須外在環境變化，若出現反向，台股將面臨漲多回檔的壓力。

盤面上，台積電收在566元，下跌0.35%；AI族群火力四射可惜後繼無力，廣達(2382)、英業達(2356)及緯創(3231)等早盤狂飆，盤中則是開始走低；玉晶光(3406)收在408.5元，上漲2.12%、佳凌(4976)收在44.4元上漲1.6%、先進光(3362)收在101元，上漲1.51%。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，在經濟數據方面，台灣4月外銷訂單連8黑，年減18.1%，其中主要仍受終端需求疲弱及調整庫存等因素的影響，預估5月下行幅度恐繼續擴大。不過因為過去台灣外銷訂單的火力多集中在下半年，加上基期較低及庫存持續去化，預估下半年跌幅不至於再大幅擴大。

雖然目前仍有經濟放緩、美國舉債上限等多方變數，不過，廖炳焜認為，目前全球投資氣氛有利多頭表現，特別是費城半導體指數近兩週來大漲近兩成，帶動過去兩週台股大盤上漲逾千點。

現階段從技術面來看，指數短中長期均線多頭排列，偏多氛圍不變，廖炳焜預期後續將呈現高檔震盪，操作上無須過度悲觀，配合本週Nvidia執行長黃仁勳訪台參加COMPUTEX展，可望再掀台股Al投資熱潮。