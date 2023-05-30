新北市政府2018年起結合無名氏捐贈的善款，推出首創全國的「關懷爸媽視角計畫」，免費為1萬6624位長者進行視力檢查並配戴專屬的老花眼鏡，活動持續至今，且其他縣市也陸續跟進。不過台北市身為首都，卻沒有類似補助，因此北市議員跨黨派提案，希望社會局及衛生局可以推出65歲以上長者老花眼鏡的補助，「新的市政府可以前進一步，不要跟過去一樣。」

陳怡君表示，有些長輩為了省錢，選擇到夜市買一副100至300元的老花眼鏡，這不但造成眼睛的傷害，對經濟困窘的家庭來說，一副專業的老花眼鏡動輒數千元，是為數不小的負擔，長輩可以戴著合宜的眼鏡閱報、四處趴趴走，改善的不僅是視力，更能延緩失能，增進長輩與社區互動的機會。陳怡君強調，健康的長輩更多，就是對健保的一大幫助。

陳怡君說，根據社會局的數據統計，台北市4月的總人口數共有249萬8千多人，近250萬人，而老人人口數共53萬2千多人，老人佔百分比21.32，換算下來台北市平均5個人當中就有一位是長者，因此輔助長輩使用老花眼鏡以及視力保健更為重要。陳怡君表示，台北市為首善之都，對於輔助長輩的老花眼鏡只是推給民間眼鏡行公司協助社會局，社會局難道一點責任都沒有？

陳怡君舉例，鄰近的新北市在老花眼鏡政策上為免費，為何新北做得到，台北市為何卻永遠只能靠廠商媒合提供？因此要求社會局回去研議，若無法做到65歲以上的長輩都能有一隻老花眼鏡可以使用，至少在低收、中低收以及弱勢邊緣戶，社會局要主動能有所作為。「新的市政府可以前進一步，不要跟過去一樣嘛。」

社會局先是回應，新北市是因為衛生局有一個民間捐款1億多，才有辦法舉辦老花眼鏡補助，這樣讓在場的議員李傅中武質疑，那為何台北市做不到？新北市老人比北市還多，以前是台北市在政策上比較有進度，但是現在新北市已經超過北市了。

對此社會局再說，若要在一年內全面配發長者老花眼鏡，時程跟經費上確實是一個挑戰，因為需經過專業驗光程序、配送等細節，以及後續執行成效的追蹤，關於這方面，未來無論是與民間團體合作、或是由市府自行編列預算，社會局都會回去研擬可行方案，主要先針對中、低收入戶的的照顧補助研議，看什麼執行方式最好，續向議會報告。