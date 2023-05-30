花花（張嘉雲）今（30日）出席醫美記者會，年初宣布與交往12年男友陳熙分手的她，今坦言分手原因跟百萬的金錢債務有關，當時陳熙求婚的鑽戒也已經還給對方，「我們價值觀不同，他生氣的時候提分手，我就答應了，他後來想要挽回，但我也不答應」。她說2人仍保有聯繫，因為她要跟對方討錢。

談到結束12年的感情，花花坦言一開始很不習慣，第一個月每天都在家裡爆哭，「我當時也想好要設一個停損點，果然過了那個月就有豁然開朗的感覺，我朋友也都說我一個人比較好，我後來想想，也決定我的人生應該要以我為中心。」

她說，過去很習慣雙人床上有2個人，現在則是無法再跟別人同床，「我已經習慣孤枕的感覺了」。有人追求嗎？她說是有幾位男性友人都會邀約她吃飯，但她不知道對方是否有意專求，「雖然我很期待戀愛的感覺，但我也沒有很急迫性的想談戀愛」。

將來另一半的理想型？花花表示之前的條件都太過簡單，只要對方不讓她餓肚子就好，「但現在我會希望他有上進心，有正常的工作，有存款，對我父母、朋友都要好」，不排斥姊弟戀的她笑言，男方小她15歲也可以，「最重要的是要過法定年齡啦，不能犯法」。

提到好友劉雨柔與T1聯盟台鋼獵鷹隊球星胡凱翔熱戀一事，花花也露出羨慕的眼神，直呼「她開心死了，我很替她開心，男生是很『古意』的大男孩」，有請劉雨柔幫忙介紹嗎？她害羞表示，運動員都太小了啦，但提到籃球員體力都很好時，她又心動的反問「什麼時候的體力？晚上的嗎？那好像不錯耶，我可以少上幾堂瑜伽課」，幽默的話語瞬間逗笑大家。