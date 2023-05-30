民進黨總統候選人兼黨主席賴清德近日主張，應讓停機的核能機組維持緊急使用效能，引起外界熱議。對此，媒體人張禹宣認為，賴清德的說法對國民黨而言是個警訊，因這恐會稀釋掉國民黨在能源議題上的優勢。

賴清德28日出席台大「2024校園總統馬拉松」時指出，政府2016年起推動能源自主的原因，是因兩岸情勢會牽動到台灣的煤炭與天然氣來源，目前相關單位正在規劃，要讓停機的核能機組維持緊急使用效能，以備不時之需。

張禹宣今（30）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，賴清德此時談論核電議題，對國民黨而言是的一個警訊，因為使用核電雖然一直是國民黨的主張，但在賴、民眾黨主席柯文哲的能源政策已轉彎的現在，國民黨到底還佔有什麼優勢？

張禹宣直言，國民黨可以批評賴清德的能源政策髮夾彎，但綠營支持者不會因為這樣就不投賴，反而可能會開始替他擦脂抹粉。因此，張禹宣推測，賴清德的主張恐會侵蝕到國民黨在能源議題上的選票，因為選民恐會覺得，侯友宜、賴清德、柯文哲三人的能源政策都一樣、並沒有差別。