國民黨總統參選人、新北市長侯友宜29日談及廢死議題，稱公平正義是社會的期待，不信真理喚不回，自己從以前到現在都永守一個信念，就是反對廢死。對此，一份最新的網路投票也發起調查，想要探究國人對於「廢死」與「反廢死」兩邊的支持度。

Youtube頻道《桃園孫先生》今（30）日發起網路投票，截至下午2點45分，總計有9729人參與。針對「侯友宜強烈反對廢除死刑，認為要伸張公平正義」，僅僅只有6%的參與者明確表態「希望廢除死刑」、另有高達92%的民眾持「反對廢除死刑」的態度、剩下「其他意見」、「沒意見」各占1%。

多數網友反對廢除死刑，紛紛留言「原諒是上帝的事，我們該做就是讓他們去見上帝」、「堅决反對廢除死刑，不執行死刑犯，解散法務部」、「當我們國家的法律沒辦給犯人相應應得的懲罰，最能對的起家屬的就是死刑」、「司法公平正義才是核心，死刑只是公平正義的維護」、「本來總統票要投柯，但改變了要投侯，因殺人償命，反對廢死，所以票一定投侯」、「這是正義的最後一道防線」。

但也有人抱持不同想法，稱「其實各有各的想法，有些希望廢死的並不是因為他聖母，而是覺得死刑太便宜他了，應該要讓他受到代價」、「一堆人就只想著懲罰犯人，卻不知道刑罰有時候會害死一個無辜的人」。