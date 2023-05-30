台北農產運銷公司即將於6月下旬召開董事會，除了進行董事長改選外，也會決定新任總經理人選。據傳台北市政府方面已經與掌握農會系統的雲林張家勢力談妥，新任董事長人選將推派金門縣前縣長楊鎮浯，總經理則是雲林縣前農業處長吳芳銘。對此台北市長蔣萬安30日進入議會接受質詢時，直言相關人事消息都是報派，董事長與總經理人選皆尚未決定。

民進黨台北市議員洪健益於質詢時，引用《鏡週刊》報導內容，詢問蔣萬安是否已經決定由楊鎮浯擔任北農董事長、吳芳銘擔任總經理一職？對此蔣萬安則直言「都是報派」，並表示人事的部分都還在進行討論與溝通。

不過洪健益則直指，楊鎮浯不僅在擔任立委時被列入「待觀察名單」，擔任金門縣長時更被民眾控告「圖利、背信」；吳芳銘則是酒後駕車自撞，酒精濃度高達0.8，並依公共危險罪遭到移送。「董事長可能做不滿任期，然後又讓一個酒駕的人來當總經理，然後還要跟張榮味配合掌管北農？」 洪健益也呼籲蔣萬安，如果真的要用這兩個人，要好好考慮清楚。

洪健益直言，農業政策、穩定菜價、食安問題，有史以來都是中央跟地方合作，就連前市長柯文哲跟民進黨不對盤，都知道要跟中央合作，「憑良心講，官官合作才是正道。」洪健益說，如果今天找了個民間的人來合作，雖然董事長跟總經理人選都可以拿走，但遇到問題就變成都是台北市政府跟蔣萬安要背鍋。

對此產發局長陳俊安以及市場處長陳庭輝都表示，並未與雲林縣前縣長張榮味見面，且並未特別針對董事長改選一事與民股董事會談。蔣萬安則回應，相關人選徵詢都還在進行當中，這些都只是報派，自己也會去了解，確定之後會跟大家來報告，唯一的標準就是用人唯才、適才適所，絕對會確保菜價穩定、食品安全這些市民的權益。