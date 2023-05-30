疾病管制署表示，國內上周新增32例流感重症、7例死亡，皆創下單周新高；其中年紀最小的死亡個案為南部7歲女童，曾接種本季流感疫苗，因發燒、腹痛、頭痛症狀赴急診，併發腦炎及心肌炎，發病3天不幸病逝。

疾管署說明，上周新增32例流感併發重症病例，分別為19例A型H1N1、11例A型H3N2、2例A型未分型，年齡介於未滿10歲至90多歲，為19例男性、13例女性，發病日介於5月15日至27日，其中25例具慢性病史，28例未接種本季流感疫苗。

另外，上周新增7例流感死亡個案，分別為6例A型H1N1、1例A型H3N2，年齡為未滿10歲及80多歲，為3例男性、4例女性，發病日介於4月2日及5月22日，其中6例分別有糖尿病、高血壓、心血管疾病、肝臟疾病、腎臟疾病、失智等慢性病史，4例未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，流感死亡7例中有6例為成人，皆在感染後併發肺炎，因呼吸衰竭及敗血症過世，重症徵兆主要是呼吸衰竭、意識狀態改變，也有觀察到一開始有類流感症狀，中間一度好轉，後來又演變成重症死亡的情形。

另有1例未滿10歲流感死亡個案，為南部7歲女童。林詠青表示，個案曾接種本季流感疫苗，5月下旬出現發燒、腹痛、頭痛，隔天至急診就醫，經症狀治療後回家，當晚出現意識狀態逐漸不清，再度到急診就醫，經過檢驗檢查結果為流感併發腦炎及心肌炎，轉到加護病房治療並給予抗病毒藥物，由於病況變化快，住院隔天就過世。

疾管署發言人羅一鈞提醒，腦炎病程進展快速，家長在這一波流感疫情當中，應多加注意小朋友是否有警示徵兆；雖然該名女童曾接種本季流感疫苗，但時間已逾半年，目前流感主流型別正在轉換中，打過疫苗風險雖較低，但仍不能輕忽。

疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達75897人次，較前一週上升4.4％，整體疫情趨勢上升；近期社區流感病毒A型H1N1占比上升，與H3N2同時流行。本流感季自去(111)年10月1日起截至今年5月29日流感併發重症病例累計219例(95例A型H1N1、114例A型H3N2、5例A型未分型、5例B型)，其中死亡33例(13例A型H1N1、19例A型H3N2、1例B型)，79％未接種本季流感疫苗，94％具慢性病史。

疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活耀，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。