CHUMS X日本插畫家SAYORI WADA 釋出美日融合、繽紛玩色「OUT AND ABOUT」系列。（CHUMS提供）

潮流品牌擅長以跨界聯名拓展客群、提高能見度，交換彼此領域粉絲刺激買氣，讓潮男潮女外出也能把心愛的設計穿戴在身上。

今年五月，潮流品牌New Era再展新店，插旗高雄統一夢時代，同時全新門市也搶先全台首賣「Looney Tunes x Superhero」系列帽款，此系列推出備受各世代喜愛的9FORTY帽款與9FORTY透氣網狀卡車帽，將「樂一通」各個角色cosplay成DC經典英雄並以刺繡方式結合於帽上，角色們穿上英雄裝的俏皮逗趣模樣，讓原先英姿煥發的英雄造型更多了一分幽默與可愛氣息。

為歡慶New Era於高雄統一夢時代全新開幕，品牌祭出「新店開幕慶」活動，6月25日前於門市購買任一帽款或服飾即贈品牌手機支架。單筆消費滿2800元贈品牌野餐墊乙個；單筆消費滿3500則贈品牌啤酒杯。

來自美國的戶外休閒露營品牌CHUMS於今年初夏登陸南台灣，同樣進駐高雄統一夢時代，以其商品多元繽紛的色調元素，以及趣味印花圖騰細節著名，俏皮造型兼具戶外露營實用性，廣受親子家庭以及熱愛戶外的青年族群歡迎。本次品牌推出與日本插畫家SAYORI WADA 合作的「OUT AND ABOUT」系列、潮人必備「Flame Retardant焚火系列」洋裝，還有「Chumloha系列」襯衫以及「Airtail」系列，多種款限定獨賣款只在新門市。

品牌也祭出新店開幕慶活動。凡成為摩曼頓APP會員，即享全館商品全面85折優惠。6月25日前，折扣後單筆消費滿3000元贈Booby Mini Canvas Tote 托特包一個；折扣後單筆消費滿5000元即贈Spring Dale Key Coin Case 鑰匙零錢包。