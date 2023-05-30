北市一間餐廳范姓老闆先前雇用未成年的少女A，未料范男數度趁採買時親吻A女，或是在廚房四下無人時，撫摸A女的胸部及私處多達20次，直到A女數年後鼓起勇氣報案，全案才曝光。案經上訴，高等法院撤銷原判決，依對於14歲以上未滿16歲女子猥褻罪及成年人故意對少年犯強制猥褻等罪，各處有期徒刑4月、6月及8月。可上訴。

判決書指出，范姓男子在台北市開餐廳，2013年1月至5月間雇用未成年A女，同年2月間范男趁購買食材時3度親吻A女，2月至5月間則趁2人在廚房獨處時，觸摸A女的胸部、臀部及下體共20次，還曾拉著A女的手撫摸自己的生殖器。

同年7月至9月間，范男請A女擔任其女兒的家教，實則將A女帶到自己的臥室內，強行親吻A女嘴唇，把手伸進A女的衣服觸摸或撫摸胸部與下體，因A女不停反抗才作罷，數年後A女鼓起勇氣報案，范男的獸行才終於曝光。

對此，范男矢口否認犯罪，稱自己僅與A女牽手及擁抱，沒有對A女接吻或撫摸身體，但法官勘驗A女證詞，發現A女稱范男曾對她說「蠻喜歡妳的，想把妳當女兒般疼愛」，此外A女明確說出自己於何時何地以及如何被范男侵犯，連情節都詳細清楚，證述始終一致，若非親身經歷，實在難以精確描述，故採信A女證詞。

案經上訴，高等法院審結，撤銷原判決，依對於14歲以上未滿16歲女子猥褻等罪，處范男有期徒刑4月及6月，又依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。可上訴。