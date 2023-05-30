新北市長侯友宜連日展開拜會之旅，他今日在臉書貼文拜訪前行政院長江宜樺，並強調「上位者首鼠兩端，導致台灣被推向危險的極端」是他們共同的感嘆，侯也再度重申，民進黨喊出的「2025非核家園」政策已成為一場最大的騙局，台灣不要天方夜譚的「用愛發電」，要實務的能源政策才能發電不缺電。

侯友宜表示，這兩天，核電議題成為全國最矚目的焦點，確保人民用電無虞，是政府最基本的責任，然而擁有決定權的中央執政者，立場搖擺不定，甚至大轉彎，當年信誓旦旦喊出「2025非核家園」如今改口要讓停機的核能機組維持緊急使用效能，自證這幾年能源政策的嚴重錯誤，造成人民陷入缺電的痛苦泥淖。

「上位者的缺乏誠信、政策跳票，就是台灣面臨的極端狀態！」侯友宜強調，他拜會江宜樺時，針對兩岸、能源議題深度交流，暢談3小時，令他受益匪淺，他跟江宜樺之間有許多相近想法，對於台灣當前化石燃料發電占比過高，潛藏的汙染問題，衝擊人民健康及環境生態，也與永續發展的目標相違背，因此台灣絕對要以多元能源配比，確保供電安全、穩定。

侯友宜也向國人報告，他表示，當今政府的2025非核家園政策已成一場最大的騙局，他的立場始終不變，政策要以安全、經濟、民生作為最優先考量，他當總統後，絕對會重新調整發電配比，妥善處理核安、核廢料問題，核電就是能源配比的選項之一，他將跟專家充分討論、融合國民意見後，於7月對外說明。