大部分男生都喜歡女生胸部，且越大越好，性學博士許藍方昨天在YouTube上分析，男生喜歡女生胸部背後有3個意義，其中有個重要原因跟安全感有關，胸部是與媽媽的連結，也跟停留在兒時的「口腔期」有關，能引發男生的安全感。

許藍方29日在YouTube發布最新影片指出，根據網路蒐集來的數據，大部分男生喜歡女生胸部，這是因為胸部是與媽媽的連結，也跟停留在口腔期有關，因為口腔不滿足想吸東西，這時女生身上能吸的就是胸部，從這動作引發小時候渴求的安全感。

許藍方說，男生喜歡胸部的另一個理由可能是，男生胸部是平的，而女生的曲線能引起性的慾望。此外，女生胸部下緣形狀剛好符合男生手掌弧度，也有說法是男生喜歡球形物體。

許藍方表示，不管男生喜歡哪個部位，其實每個人都渴望跟另一半有依附關係與連結感，所以喜歡哪個部位都沒有異常，只要不影響到其他人就好。