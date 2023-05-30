民進黨主席賴清德宣布新北市永和區立委選戰將支持無黨籍名嘴李正皓，引發黨內青年幕僚質疑，認為李曾涉嫌以私密影片威脅前女友，籲黨中央重新思考，長期關注性別議題的民進黨立委范雲、吳思瑤相繼發聲，籲黨中央儘速釐清，今日民進黨立委賴品妤受訪時也相同立場，認為黨在性平課題上應拿出更高層次的道德責任，並審慎檢討後續提名與合作策略。

民進黨在艱困選區徵召上採取「民主大聯盟」策略，秉持跨黨派、跨世代、跨領域，力促年輕世代跟民進黨共同合作，但李正皓出現在名單時，跨派系綠營國會青年助理隨即發動連署，呼籲重新評估，「與曾經偷拍、控制威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」，自26日連署至今人數已破600人。

但李正皓也多次發文澄清，不僅貼出判決書和前女友私訊前同事的對話自清，稱整起事件是7年前國民黨內鬥爆料的老調重彈。

不過，民進黨立委范雲日前開第一槍，呼籲黨中央應調查清楚，以昭社會公信，吳思瑤也認為，既然外界有疑慮，就該即刻釐清事實真相，未來在徵召、合作上也該更嚴謹，不樂見因個案衝擊黨的威信。

賴品妤今日受訪時稱，性別平等是必須堅持的重要價值，婚姻平權、同婚收養、跟騷法制定、性工法修正，都是執政黨實踐理念的證明。隨著數位科技發展，性私密影像犯罪更加氾濫，她和立院同事持續促成「性私密影像犯罪防制四法」的三讀通過，逐步補上性平拼圖。

賴品妤認為，民進黨必須在性別課題上拿出更高層次的道德責任，也是對年輕朋友和支持者的承諾，而黨中央本次盼能促成「Y＋DPP」合作模式，Y指涉年輕世代，代表對年輕人的重視、讓年輕人有機會為國家努力的理念。在此前提下，民進黨內以及支持民進黨的青年政治工作者、幕僚及支持者，聲音自然更該被重視。

面對這起爭議，賴品妤呼籲，黨中央應釐清真相，採取相應的必要處置措施，審慎評估提名與合作策略，她相信這是中央黨部有智慧能做到的結果。