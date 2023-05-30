彰化醫院院長曾孔彥表示，彥蓉到院時全身癱瘓，對刺激沒反應，後來包括經神經外科等科別會診治療，儘管恢復意識，但幾乎喪失語言和理解能力。(吳建輝攝)

陳彥蓉的咖啡店開業，彰化醫院院長曾孔彥(右2)也現身表達祝福。(吳建輝攝)

陳彥蓉的媽媽陳淑珍表示，因為女兒喜歡烘焙，因此決定在住家開一家咖啡店，讓彥蓉重拾烘焙手藝，不僅能幫女兒圓夢，也讓她可以在人群互動中增進語言能力。(吳建輝攝)

3年前因一場車禍被宣告可能成為植物人的24歲陳彥蓉，經過復健奇蹟甦醒，如今在彰化員林開了一家咖啡廳，為她不凡的人生再創續篇，而為了感謝衛福部彰化醫院的照顧，她將試營運期間的營收捐助給院方的社救基金，還說未來醫院員工都享9折優惠。

陳彥蓉的咖啡店開業了，彰化醫院院長特別現身表達支持，彥蓉拿出1萬元的紅包，指名捐給彰化醫院濟助貧病的社救基金，這些年彥蓉以醫院為家，因此感受到醫護人員的用心，因此允諾以後部彰員工來用餐喝咖啡都打九折。

陳彥蓉的媽媽陳淑珍表示，永遠記得2019年8月，當時彥蓉準備升上大學四年級，在台南騎機車發生嚴重車禍，造成左大腦重傷，經手術昏迷指數僅剩3，在當地醫院住了整整29天，後來透過立委陳素月協助，轉回彰化醫院治療。

陳淑珍表示，彥蓉讀書時都是重要場合司儀，但過去良好的語言能力已經不再復返，因為女兒喜歡烘焙，因此決定在住家開一家咖啡店，讓彥蓉重拾烘焙手藝，不僅能幫女兒圓夢，也讓她可以在人群互動中增進語言能力。

彰化醫院院長曾孔彥表示，彥蓉到院時全身癱瘓，對刺激沒反應，後來包括經神經外科等科別會診治療，儘管恢復意識，但幾乎喪失語言和理解能力，3年間包括中醫針灸、語言治療師、物理治療師、職能治療師及心理師等投入治療，高壓氧更做了84次，現在除了語言能力比較遲緩，其他已如一般人一樣。

「途啡」在員林市開業，彥蓉的哥哥冠宇也辭去工作，一起學煮咖啡，與妹妹一起開店，彥蓉說，很感謝家人和醫護，會好好孝順媽媽，這不僅是凝聚家人的咖啡店，冠宇也說途啡的另一個涵意是人生途中，休息沈澱喝咖啡。