花花（張嘉雲）今（30日）出席醫美記者會，被問到好友王少偉、許藍方的感情現況，她語出驚人的說「他們不是分手了嗎？我看新聞講的」，她說每次關心王少偉，王少偉總是神神秘秘的什麼都不說。

她之前爆料好友王少偉只有一顆「蛋蛋」，今也再次澄清王少偉是正常男人，「他有傳訊息給我，問我怎麼沒有幫他圓回來。好啦，我幫他澄清他是兩顆，那次是他站很高，他褲子很鬆沒有穿內褲，我上次看到得是比較大顆的」。

發現自己爆料太多後，花花突然緊張的說，「怎麼辦？王少偉會不會殺掉我？我等下先傳訊息跟他道歉好了」。她透露《綜藝3國智》班底都會一起聚餐，之前累積的公積金還剩3萬多元，「我負責保管錢，不然大家都覺得我會把它吞掉，我們有規定要超過四人聚餐才可以動用」。

關於今年的工作計畫，花花說她一向都不設限，任何工作都願意挑戰，「舞台劇也是一直都有，不知道今年有沒有租借到場地，要過六月才會知道」。