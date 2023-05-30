朴子市棒球場全新整建完成今啟用，由朴子市長吳品叡等各界共同見證。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

朴子市棒球場全新整建完成今啟用，地方共界都來共襄盛舉。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

朴子市棒球場全新整建完成今啟用，東石國、高中棒球隊也來共襄盛舉。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子少棒曾獲得世界冠軍，在地東石國中、東石高中也是棒球名校，但原有棒球場場地狹小，腹地容易積水，為提供球員標準場地，朴子市公所在中央補助加上公所自籌款下，以3000萬元整建棒球場，場區外還規畫1處投捕打擊練習牛棚區，今全新棒球場啟用，朴子市長吳品叡說，期待選手、鄉親在專業球場可以盡情揮棒！

朴子市棒球場位於朴子市公所辦公大樓後方，經整建後，成功改善場地排水及範圍狹小缺點，今以嶄新面貌重現，棒球場面積廣達1.35公頃，場區外特別規畫1處投捕打擊練習牛棚區，不僅可讓國中、小等棒、壘球隊使用，也可提供棒球三級賽事的訓練或比賽場地，帶動區域性運動觀光發展。

吳品叡說，為改善原棒球場場地狹小等問題，在歷經大小場次的提案修正、簡報、視訊會議後，最終獲得教育部體育署1800萬元補助，加上公所自籌1200多萬，才完成這次的整建，感謝一路上許多長官、民意代表、地方人士及熱愛棒球的朋友們的支持，讓她與大家一起兌現承諾，讓選手、鄉親有優質棒、壘球場環境可以盡情揮棒，歡迎大家一起來球場進行訓練及比賽。

今啟用儀式由吳品叡、立法委員翁重鈞、嘉義縣議長張明達、議員黃嫈珺、陳柏麟、李國勝、蔡奇璋、嘉義縣政府團隊以及嘉義縣體育會理事長羅信富等人共同見證。