開季前腳跟動刀的中信兄弟一壘手許基宏復原進度良好，30日提前歸隊一軍，重回一軍賽場的第1戰立刻被排進先發打線，打第6棒、一壘手。

許基宏去年就受到左腳跟傷勢困擾，今年春訓沒見到他出現在一壘防區，而僅在室內進行重量訓練，球團表示，許基宏左腳跟有骨刺，阿基里斯腱撕裂需動刀，恐錯過上半季。

不過許基宏復原狀況良好，19日首度在二軍出賽就開轟，當時總教練彭政閔曾表示，對於他的歸期沒說死，仍需要看他賽後身體回饋，並交給二軍教練評估。

今天兄弟做出人員異動，拉上許基宏並立刻排進先發打線，降下李聖裕。