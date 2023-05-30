宜蘭縣1名江姓女子因欠繳非法外籍看護罰鍰、汽車燃料使用費等共計22萬餘元，行政執行署宜蘭分署催繳7次，但江女並未繳納罰鍰，宜蘭分署認為，江女住透天厝，2020年還購入市價超過百萬元的賓士轎車，並非無繳款能力，今天（30日）執行人員查封江女的賓士，江女也因此採分期方式繳納，才讓愛車免於被拖吊。

宜蘭分署表示，從去年7月至今年4月向江女催繳，但江女置之不理，經宜蘭分署調查，江女住在市區的透天厝，名下還有超過百萬元的賓士轎車，理應有還款能力。

今天執行人員赴江女住所查訪，發現江女的賓士車停在住處門口，當場予以查封，準備拖吊時，江女經家人通知後，趕忙下樓表示願以分期方式繳納，為展現繳款誠意，今天隨即繳納第1期款項，才讓愛車免於拖吊。

宜蘭分署表示，收到罰鍰通知書務必於期限內自行繳納，切勿置之不理，如確有繳納困難，應聯繫執行分署說明財產狀況後，提出適當的清償計畫，或依規定辦理分期繳款，以免遭扣薪、扣存，甚至遭查封愛車、不動產，得不償失。