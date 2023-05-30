房仲帶他看房「突消失」！背後超暖原因藏洋蔥，網讚：好有愛。(翻攝臉書信義區三兩事/民眾提供)

社會溫暖隨處可見！日前一位民眾與房仲相約看屋，沒想到走到一半對方卻突然消失，轉頭一看才發現原來對方跑去幫助行動不便的路人過馬路，暖心一幕讓他深受感動並拍下來上傳臉書，貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛大讚房仲的善舉，貼文更釣出本尊親自回覆。

一名網友在臉書社團「信義區三兩事」發文並分享一張照片，指出日前他與認識的房仲約在捷運永春站附近看房子，怎料走路走到一半房仲卻突然消息不見，轉頭一看才發現原來對方跑去幫行動不便的先生推輪椅過馬路，暖心的一幕讓原PO深受感動，「雖然是認識的仲介，但是真讓我驚訝他的這一面！」。

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言大讚，「人間處處有溫情」、「這麼有愛！用新台幣下架房仲啦！」、「善良的心，找他買應該很放心」、「好有愛，本來想說不管賣什麼也給我來一份，結果是房子，只好默默刪除」、「這世上就是需要充滿愛心的人，只是詐騙越來越多種類，導致大家都不敢散播愛了…」。

而該貼文也釣出房仲本尊，「謝謝我可愛的客戶分享這份善（舉），當下也沒有想太多，只是想今天那位先生若是我的家人，我也會希望有個人能這樣幫助他，其實我們只要每件事情都能將心比心的為對方著想，這個社會一定會越來越美好，善良其實不需要誇獎，因為這是我們每個人都應該做的事情，也希望大家能把這份善傳遞下去」。