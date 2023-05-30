民進黨中國事務部舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，學者葉耀元認為，三黨候選人的論述都喊「避戰」，這次兩岸論述不會是這選舉主軸，大選主軸是在「如何避戰」。

對於兩岸因素會不會是這次選戰主軸，中央警察大學公共安全系教授董立文說，兩岸關係一定是台灣總統大選的重要因素，不一定是決定性因素。他舉例，1996的台海危機、2020年的香港反送中兩岸關係影響是決定性因素，但2000年的政黨輪替是台灣內部的政治因素；2008年是陳水扁治理失敗；2016年是馬英九的治理問題。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元會中提到民進黨賴清德、國民黨侯友宜及民眾黨柯文哲各政黨總統候選人，兩岸論述對美中台關係影響時葉耀元說，今年選戰在兩岸論述上，各政黨操縱空間很狹隘，因為美中間抗衡越來越嚴重，認知作戰、中國滲透是對選民的滲透，但沒有一個政黨不敢喊說「不親美」。

他認為，因為台灣安全議題攸關美國國家利益，也是美國跟台灣最重要的連線，目前的狀態是，沒有一個政黨會超過親美態勢，三人差別在兩岸論述。

他說，目前來看，民進黨是親美抗中、民眾黨親美好像要友中、國民黨是親美友中。差異是在對於與中國的態度如何拿捏，民進黨的態度堅守台灣主看、不能承認九二共識，因為習近平眼中的九二共識就是一國兩制，承認一國兩制台灣就是喪失主權，民進黨完全排斥，所以在官方交流有一定中斷，但不是完全中斷、完全不交流。

他說，台灣有38％出口是去中國，「你跟我說兩個完全不交流，完全不可能」，現在農產品出口被阻斷，是大陸被已讀不回，但是你說完全不交流？私底下民間交流一直很蓬勃。

他指出，國民黨這次蠻聰明，國民黨的神主牌是「九二共識等於一中各表」，但是國民黨提出多次九二共識改造，但中國都不承認，侯友宜出來，不怎麼談九二共識，甚至排斥，因為會陷入中國一國兩制，那會陷入台灣人民超過八成反對，國民黨這次打的品牌形象，我們有能力可以跟中國交流，不論官方或民間。

他說，民眾黨跟中國連結並不強烈，但候選人柯文哲在訪問時都不斷談我們怎麼跟中國交流，才能避戰，我們曾透過世大運、雙城論壇等，可以跟中國交流，這也是在說「白賊話」；但當你不承認國家主權時，怎麼交流，是他是把市政角度來看國家政治，這也是種謬論，三組候選人兩岸論述之間有不同說法，但大前提是美中之間抗衡越來越嚴重，「你有可能安全靠美國？經濟靠中國？你認為美國會希望你跟美國買武器、接受美國保護，但賺人民幣？繼續被中國滲透？」所以這些說法都是說給選民聽，能否取得美國信賴是大哉問？

他說，民進黨提出把兩邊可談判籌碼拉大，威嚇、逼嚇中國不會輕舉妄動，民、國兩黨是建構在確保兩岸交流沒有停斷，國家就可以安全；「中國不是要武統台灣，他要做的是台灣投降」，兩岸論述是要看哪一個可以更保護台灣。

三個黨的論述會如何操作跟執行都還有變數，要看中國接下來選舉有八個月時間，有什麼作為，中國如果沒有作為，操作議題的空間是會變小，若越來越大，操作會越來越明顯。

至於中國是屬於反獨？還是促統角度？董立文認為，二十大後習近平對台政策只有一個目標，「促統大大多於統一，台灣要和平不要統一，中共是要統一才有和平」，這是兩岸最大矛盾，也是最大難題。

被問到侯友宜兩岸論述，葉耀元說，侯友宜的兩岸政策背後是蘇起指導，但過去蘇起的兩岸政策八九不離十是九二共識，那不喊九二共識侯要喊什麼？所以侯友宜的兩岸論述是非常空洞，強調保護台灣、守護民主，但是沒有提到如何跟中國交流、如何保護台灣，有點流於口號，沒看到實質政策方針。

他認為，大概八、九月侯友宜訪美時，一定會被媒體逼問，訪美後美國也會被追問兩岸政策要怎麼做，大概到八、九月時，或許侯會跟國民黨中間路線慢慢趨近，不見得直接去說承認九二共識，但是會去趨近重新詮釋九二共識，或是喊出堅守一中各表的概念，「我認為這個可能性很高」，或許直接扒開九二共識空架，「我就是接受一中各表」。