一名女子長期腸胃不適，噁心、消化不良，始終找不出病因，結果一次檢查發現，女子血液中的銅含量過高、鋅過低。醫師表示，銅過高可能是女子長期腹部不適的原因。人體若食用過多的銅，會引起嚴重的腹痛腹瀉、噁心嘔吐，嚴重會導致肝炎、急性腎衰竭等，甚至可能致命。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，上述女子長時間腹部不適，出現噁心、消化不良、腸胃不適等症狀，曾就醫多次，未能找出病因以利治療。類似案例有許多原因。

劉博仁幫女子檢查後，發現女子血液中的銅過高、鋅過低，推測這可能是造成女子長期腹部不舒服的原因。銅過高可能有4原因，包括過度攝取含銅高的食物、食物或飲水遭污染、食物中的鋅含量不足、過量的農藥或殺蟲劑。他說明，銅與鋅在腸道的吸收會彼此競爭，銅慢性中毒主要是飲食普遍缺乏鋅，或是使用鍍銅水管導致。

根據中國醫藥大學附設醫院，人吃進大量的銅，會引起嚴重的噁心嘔吐、腹痛腹瀉、吐血、變性血紅素症、血尿等症狀。嚴重者會出現肝炎、低血壓、昏迷、溶血、急性腎衰竭、抽搐等併發症，甚至可能導致死亡。

劉博仁並表示，暴露於銅中毒環境的職業包括瀝青製造者、電池製造者、銅精鍊業、色料業及漆業、煙火、壁紙製造業、焊接業、合金業、電鍍業、殺黴菌農藥等，藉此提醒民眾注意健康與所處環境的相關性。