副縣長陳見賢（中）見證「愛心小豬公」助學活動，教保學會理事長莊瑞娜（右）將募得的43萬餘元贈給新竹家扶中心主委詹金（左）。（羅浚濱攝）

「蓄肥一條有愛个細豬公！」新竹縣幼兒教保學會攜手新竹家扶中心舉辦「愛心小豬公」助學活動邁入第9年，各園所幼兒們今年捐贈300隻豬撲滿有43萬餘元，協助弱勢家庭幼兒儘早接受學前教育，不輸在起跑點！

副縣長陳見賢30日在捐贈典禮做見證，送給參與活動的幼兒園小朋友每人1張沙畫，說「愛心小豬公」活動發想自新竹縣「義民祭」精神，做善事不一定要捐很多錢！

陳見賢感謝教保學會理事長莊瑞娜攜手全縣192所幼兒園共同響應，讓孩子懂得儲蓄也能做公益，這9年來積沙成塔，認養5346隻豬公，募款近500萬元，也教給孩子「善的力量」，讓這社會充滿和諧。

莊瑞娜說，活動結合新竹縣所有幼兒園師長、幼兒及家長，希望一起關心需要幫助的弱勢家庭孩童就學，捐助的善款贈給新竹家扶中心，截止目前已幫助713位孩子順利入學，受惠家庭以單親及隔代教養居多，盼能在新竹縣延續善的循環。

新竹家扶中心主委詹金興感謝縣府與教保學會給予很多協助，目前扶助1033戶弱勢家庭有200位幼兒介於4到6歲學齡前階段，需要大家的協助，才能順利接受教育，愛心小豬公助學是善的循環，希望大家用愛包圍這個社會，民間團體更需要發動做公益，讓弱勢孩童獲實質幫助。

受惠家庭的小恩與外婆到場參加捐贈典禮，將感謝卡片送給新竹縣幼兒教保學會，感謝各界的協助。新竹家扶中心表示，小恩生長在隔代教養家庭，外婆除需要照顧中風的先生外，小恩跟3位哥哥姐姐的生活及學習費用，也是由外婆負擔，幸有愛心小豬公長期捐款才得以安心就學，讓愛心助學的良善美立意，落實關懷照顧有需要的弱勢孩童。