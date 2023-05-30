在彰化縣芬園鄉種植果樹的蔡舜淼、蔡舜隆兄弟，10餘年來種植光臘樹，復育獨角仙有成，在山區打造出獨角仙祕境，近來進入獨角仙繁殖期，為避免少數前來參觀的民眾將獨角仙抓走，他們在園區內設置攝影機及廣播系統，提醒民眾手下留情，「拜託大家用眼睛看就好。」

蔡舜淼、蔡舜隆兄弟務農種植果樹為業，兄弟倆10幾年前有感於小時候常在住家附近都可看到獨角仙及蚱蜢、蝗蟲，長大後卻越來越看不到，因此推動社區綠美化時種植光臘樹，後來在樹上發現幾隻獨角仙，進而開啟兄弟倆復育獨角仙之路。

光臘樹上的獨角仙。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

經過多年努力後，該地獨角仙生態一年比一年豐富，有如一處獨角仙王國，近日已有逾百隻獨角仙現身，該地約有50幾棵光臘樹，不少光臘樹幹上都可看到獨角仙交配的畫面。

在該地獨角仙王國的名聲傳開後，少數不肖人士前來盜抓獨角仙，有的要轉售牟利，有的則是抓回家自己養，為防範上述歪風，該地今年已設置含廣播功能的攝影系統，若發現有人在抓獨角仙，將會立即廣播遏止。

6月至8月是獨角仙的繁殖季節，許多在腐植土裡度過卵、幼蟲、蛹等階段的獨角仙將陸續破蛹而出，鑽出地面，爬上光臘樹，屆時該地又將成為獨角仙樂園，蔡姓兄弟預估今年獨角仙的數量可上看3千隻。