警方查扣的百萬元現金贓款及其他證物。（警方提供）

又是假投資詐騙！新北市1名61歲李姓女子，因誤信詐騙集團在YouTube刊登的假投資廣告，遭詐逾220萬，李女後續向警方報案，並佯裝與詐騙集團相約面交後續款項時，由埋伏警力於新北市板橋區逮補陳姓車手後，陳男向警方供出集團收水層所在位置，警方再逮力姓、姚姓2名嫌犯，警方依詐欺罪嫌移送地檢署後，後續裁定全數收押。

據了解，李女今年4月份在網路上看見詐騙集團於YouTube刊登的廣告，點擊後進入廣告中提供的LINE群組，後續遭話術誘騙投資股票，至今陸續投入逾220萬元，後來李女表示要出金提現，被對方要求需面交交付分成款項145萬9000元，李女才驚覺遭詐騙，而向警方報案。

警方獲報後，指示李女佯稱願意配合面交款項，與收款車手約定24日上午11時許於板橋雙十路面交，警方專案小組則預先於約定時地埋伏，待車手陳男現身後，警方立即現身逮人，除查獲手機2支、工作證9張、收據2張、印章1個、K他命盤外，又從陳男口中得知集團收水層所在位置就在面交地點附近，於是前往逮人。

後續警方於陳男指示地點，逮補姚姓（23歲）、力姓（22歲）收水手，並分別於2人身上查扣手機2支、贓款52萬1400元及手機2支、贓款50萬等證物，連同陳男一並帶回警局訊問，訊後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦，檢察官複訊後3人全數聲押獲准，並擴大溯源積極查緝其他集團共犯到案。

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