台南市新換的LED路燈安全堪慮？市議員蔡宗豪今天總質詢時，指目前已換裝的LED路燈，疑似使用不合格的漏電斷路器；他還拿出3顆斷路器請市長黃偉哲一起檢驗，發現其中1顆白色斷路器不須用工具即可轉動，不符CNS規定，電路故障負荷值也只有2.5kA，連10kA的基本標準值都沒有，要求全面更換有爭議的LED路燈斷路器。對此，黃偉哲、工務局長蘇金安均承諾，會後將檢視合約及查驗、處理，不容廠商為節省成本不顧大眾安全。

蔡宗豪指出，台南市的路燈從2021年開始換成LED路燈，目前安南區、中西區、七股區、東區、安平區、北區、西港區、佳里區、南區等區都已換裝完畢。其中，安裝在LED路燈桿的漏電斷路器，是路燈最重要的安全機制，當電線線路發生漏電，超過保護器所限定的電流時，就會馬上斷開電源，防止電流輸出的小機關，其功用就是保障人體安全、避免觸電，同時也防止用電量過大、短路時引發電線走火。

蔡宗豪還說，他手中有3顆漏電斷電器，其中1顆白色的，就是充滿爭議的NVL50系列中的NVL50 RL，它無法跟其他2顆黑色的產品一樣，需使用小工具才可轉動；但根據CNS規定，要用工具切換的才符合標準，這些爭議產品已經進入台南市的公共工程中，安裝在住家旁及馬路上。

蔡宗豪指出，台南市換裝LED路燈照亮整座城市，市民都樂見，但這批有爭議的漏電斷路器，最讓人擔心的就是啟斷容量IC；在正常狀態下，電線短路電路故障負荷值基本上要有10kA才合格，這些爭議產品卻只有2.5kA，事關人民生命財產安全，請市府團隊趕緊將這些LED路燈漏電斷路器送請國家標準局檢定，若不符標準應立刻全部下架。

市府工務局回應說，廠商提供的漏電斷路器，是經委託的監造顧問公司查驗，確認符合契約規定後才裝設。該型號漏電斷路器具有標準檢驗局商品驗登錄證書所列系列型式之一，符合CNS5422的標準，現地抽驗的漏電斷路器外觀亦與送審資料相符，且通過防塵防水IP68之測試。

不過，為求謹慎，工務局已於下午會同政風人員，將議員所質詢3個地點的LED燈漏電斷路器送驗，若有查到不實則依契約規定辦理，確保市民有更安全友善的用路環境。