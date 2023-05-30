華碩全球副總裁暨個人電腦事業總部總經理李益昌表示：「很榮幸在COMPUTEX 2023獲得金獎認可，華碩將持續以「以人為本」的設計思維(Design Thinking)，為使用者帶來更多創意啟發與生產力的科技產品。」華碩全球副總裁暨商用電腦事業總部總經理林宗樑表示：「ExpertBook B9 OLED以節能設計與環保製程，將減碳行動納入產品開發與製造過程，具體實踐華碩追尋科技永續的目標，更象徵邁向淨零的里程碑，感謝科技永續特別獎給予肯定。」

同時ProArt Studiobook 16/Pro 16/16 3D OLED創作者筆記型電腦、ROG Rapture GT-BE98電競路由器、ROG Swift OLED PG49WCD電競螢幕、ROG Maximus Z790 Extreme電競主機板、ASUS HealthHub遠距照護解決方案，以及ASUS PINBO機器人亦獲得「最佳產品類別獎項」。

華碩雙螢幕筆電Zenbook Pro 14 Duo OLED為筆記型電腦樹立嶄新標竿，頂尖效能加上14.5吋2.8K 120Hz ASUS Lumina OLED螢幕，精準色彩成就生動畫面，創作者發揮潛能不受限。ASUS IceCool Plus技術和AAS Ultra自動抬升設計，增加氣流通過，達到最佳散熱；同時為全新ScreenPad Plus第二觸控螢幕提供舒適的觀看角度，無縫連結主螢幕畫面，帶來無邊遼闊的視覺體驗，提升工作效率。

ExpertBook B9 OLED (B9403)商用筆電集結出色性能與輕巧機身，輕僅990克起、薄15.78毫米，通過美國軍規耐用度檢驗，是華碩首款採用永續技術生產的全鎂鋰合金筆電，此製程減少29%生產材料，並縮短最多75%製造時間，超越ENERGY STAR能源效率標準，大幅降低碳排放。

全球首款3D OLED創作者行動工作站—ProArt Studiobook 16 3D OLED，擁有華碩專為創作者打造的裸視3D OLED技術—ASUS Spatial Vision，不需穿戴任何裝置，即享受沉浸式3D視覺體驗，體現逼真影像與遊戲情境。

世界首款四頻WiFi 7電競路由器ROG Rapture GT-BE98，具備疾速連網速度與低延遲，提供極致順暢的線上遊戲體驗。玩家還能透過ROG Rapture GT-BE98享受WiFi 7各項優勢：支援全新的320 MHz頻寬的6 GHz頻段、4096-QAM，以及多重連接模式 (Multi-Link Operation，MLO)。

ROG Swift OLED PG49WCD為超寬(5120 x 1440)的49吋曲面電競螢幕，搭配1800R QD-OLED面板、144Hz更新率及0.03ms疾速反應時間，提供玩家身歷其境的遊戲體驗。為確保QD-OLED的使用壽命，以及擁有更好的顯示效能，其面板後方設有自訂的散熱器和石墨烯薄膜(世界上最薄且最堅硬的奈米材質)，呈現出色散熱效果，降低螢幕烙印風險，大幅提升峰值亮度至最高1000尼特。

為革新STEAM教育的AI啟蒙教育創意組裝機器人—ASUS PINBO，全模組化設計的PINBO具備可編程的主機、感測器(循線、聲納、蜂鳴器、碰撞偵測及LED燈)、馬達，以及超過80種的積木組合零件，讓使用者在玩樂中學習、體驗中創作。獨家的RFID可編程指令卡和24個遊戲化學習任務，能在沒有電腦的情況下展開機器人程式課程，自然地培養運算思維。除了不插電的卡牌桌遊，圖形化編程工具PINBO Lab，讓使用者無需學習複雜語法即可上手，精彩創意不受限。