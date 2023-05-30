賈永婕先前因在疫情期間積極力挺醫護人員並集資送器材，被網友封為「國民女神」，為此她成立了「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，先前卻因此被詐騙集團盜用成為洗錢帳戶，幸好最後獲不起訴。今(30日)賈永婕發文嘆二度收到警方通知，帳戶又被詐騙集團利用，為了博取受害者信任，要求先轉500元訂金到基金會帳號，接著用貨到付款形式送上假貨，讓賈永婕嘆：「有善就有惡」。

賈永婕先前因參加BLACKPINK演唱會被質疑拿公關票，更被批評演唱中途站起，擋住後方視線，引來網上兩極評論，而她所成立的美少女慈善協會，今年初驚傳捲入洗錢案，有不良電信詐騙集團提供了美少女慈善協會的帳號，要求受害者將款項匯入其帳戶，害協會負責人賈永婕依洗錢、詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

今年3月，檢警表示據瞭解該協會主要運作是為了集資購買醫療器材捐贈醫護人員，調查後判定協會是被冒名盜用，賈永婕因罪證不足，最後不起訴。而對此，賈永婕也在臉書吐苦水，鄭重表示：「譴責！盜用公眾人物肖像的詐騙」、「譴責！盜用慈善團體帳號的詐騙」、「譴責！用人頭假帳號，帶風向，進行網路霸凌的種種」。

今稍早，賈永婕再度發文，無奈表示：「Again 又是詐騙集團，在這幾年我看到台灣充滿愛心與善良的一面，但是有善就有惡！前一陣子我們又接到警局通知必須協助調查，這是第二次了」，還跟上次是一樣的手法，成為詐騙集團匯訂金的帳戶，賈永婕說好險這個世界善還是大於惡，上週她去台東度假，民宿老闆為了感謝她的努力，送上「善果」，也就是老闆自己種的有機南瓜，她一路抱著南瓜回台北，坦言心暖暖的，不會因此對公益事業卻步，粉絲也為她打氣說：「我心中的女神，善良又有愛心，願褔報隨妳身」、「妳最棒!!謝謝美少女」、「植福田，好福報」。