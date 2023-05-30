小宵虎南上圍雄偉惹火，吸引不少男性粉絲關注。（TRE提供）

涼森玲夢可駕馭各種風格，清純外型帶來超強反差感。（TRE提供）

暌違3年全亞洲最大「TRE台北國際成人展」即將於8月4日回歸，更加碼於8月2日在TICC台北國際會議中心舉辦「AV＋年度風雲女優大賞」，主辦單位大手筆邀請日本SS級女優陸續來台宣傳，30日記者會「空靈電眼美少女」涼森玲夢、「新生代神乳傳說」小宵虎南率先登台亮相。

涼森玲夢搶先透露今年活動亮點，稱現場會打造出「溫暖又濕潤」的環境，相當引人遐想；而擁有H罩杯的小宵虎南，更說：「一知道要到台灣，就開始每天按摩胸部，希望讓大家看到我最完美的體態！請粉絲一定要來一起互動。」

小宵虎南表示自己喜歡吃，但又是易胖體質，所以需要勤快地健身，至於保養H級美胸的方式，她說自己會特別練胸肌，做身體保養通常也只做腰部以上，每天上半身運動約10分鐘，以及做胸部附近的淋巴按摩和胸部的護理。同時她也分享，其實大胸部也是有困擾的，穿有扣子的衣服會爆乳，或是衣服會被撐起來變短。

而涼森玲夢也分享自己原本是護士，從小的夢想就是當護士，沒想到做了幾年，有感生活一成不變，就決定挑戰進入AV產業，雖說一開始入行也有點害怕，但後來發現劇組對她很好，像是對待公主般被呵護，便全心投入。

兩位女優也大膽公開彼此的敏感帶，涼森玲夢說：「自己的敏感帶在耳朵和脖子，只要對方一碰到就會有酥酥麻麻的快感，如果遇到比較強勢猛攻，就會整個人癱軟在對方懷裡。」小宵虎南則透露自己的敏感帶在胸部到腰部這一帶，而且她的胸部還有個用途，就是以往男友工作回家很累，會讓男方枕在自己的胸部上休息充電，靜靜的聽對方講話並做飯給他吃。

至於兩人的作品看點為何？涼森玲夢直言自己的拍攝風格是角色扮演這塊並不重要，大家可以直接專注在她拍「愛情動作進行式」的投入表現；小宵虎南則因為外型，多是演出姊姊類的角色，請大家可以多多觀摩。