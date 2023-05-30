總統府今天公布4名大法官提名名單，包括監察院祕書長朱富美、律師尤伯祥等人色彩明顯偏綠且15位大法官均由蔡英文總統提名引發質疑，對此，總統府祕書長林佳龍表示，此次提名是由審薦小組採共識決選出。由於大法官與總統任期重複，只要總統連任就必須會碰到15位大法官都由同一位總統提名情況。

總統府今天下午2時由祕書長林佳龍和大法官提名審薦小組副召集人翁岳生舉行記者會，宣布並介紹被提名人。

媒體質疑律師公會全國聯合會推薦理律法律事務所所長李念祖，但最後審薦小組並未提名，律師界代表是由與綠營交好的尤伯祥出線，原因為何？是否考慮到政治價值理念？

對此，林佳龍表示，整個審薦過程，主要是依據所有的大法官的組成、所具備的背景，另外就是涉及到他的分布，除了性別之外，還有專長等呈現多元平衡的分布。

他說，這個部分就是按照憲法增修條文第5條、憲法第80條，還有相關條文，其結構的組成，除了法官、檢察官、教授、還涉及到負有政治經驗的包括律師等的背景等等，在整體的審薦之後再提交給總統，按照它的分布來進行最後的審薦工作。

林佳龍表示，有關於律師界代表推薦人選，是由審薦人組委員用共識決，提出之後按照它的分佈，不同的委員對每一個人選都表達他們的意見，最後再依據推薦小組成員的推薦作為依據。

媒體追問，外界質疑被提名人都是因為跟民進黨的關係不錯。林佳龍則重申，被提名人，主要是依照憲法條文的規定，由審薦小組提出意見之後，總統依憲法來行使她的提名權。

他說，大法官就是獨立行使職權，他們每個人的學經歷還有包括他們的背景，每一個人都是相當優秀，未來也會將咨文提到立法院，經過那個公聽會跟審查會的過程，這些人選會接受立法委員的質詢，來做最後審查的依據。

外界質疑本屆15位大法官都是由蔡英文提名，司法制衡功能可能喪失，林佳龍則表示，「這個是不會啦！」其實大法官任期8年，不分屆次，個別計算，而且不得連任，因為總統如果連任，任期就是8年，必然會跟大法官的任期重複，外面對此有一些誤解。

但他強調，任何一位總統只要連任，8年內一定會遇到大法官改組，15位大法官，其實都會由同一位總統提名，這是憲政上的規定。