國民黨總統參選人、新北市長侯友宜30日出席「新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽祭江點睛」記者會。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜今(30)早前往新北市蘆洲的成蘆橋下，參加「新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽」祭江點睛儀式。（黃敬文攝）

新北市長侯友宜今(30)早前往新北市蘆洲的成蘆橋下，參加「新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽」祭江點睛儀式，為後續在6月22、23日登場賽事祈福；侯友宜致詞時表示，端午節是華人三大節日之一，包括划龍舟在內的很多端午習俗至今仍持續傳承，成為包括兩岸的同文同種華人聯繫情感的方式，未來也會持續延續下去。

侯友宜表示，議長盃龍舟賽是每年微風運河的傳統盛事，這幾年我們一起挺過新冠疫情，龍舟賽歷經停辦、不開放觀賽，到今年賽事全面復甦，吸引29個國家2000名選手同場較勁，包含美國、馬來西亞及日本等國家隊伍都來共襄盛舉。

他說，端午節是華人三大節日之一，很多風俗習慣至今都是一樣的，而同文同種的華人至今仍靠這些相同的習俗，聯繫彼此的感情，包括兩岸之間也是同文同種，持續讓這些情感不斷延續下去。

侯友宜指出，今天祭江點睛儀式由新北市消防局打火英雄擔任守護大使，盼為即將到來的新北市議長盃龍舟錦標賽划出好彩頭，他們不僅是城市的打火英雄，也是龍舟賽的守護大使，龍舟訓練是一個可以凝聚隊員向心力，也是展現新北活力的最佳團隊運動，歡迎全民一起來微風運河為選手加油。

新北市體育處表示，今年的新北市議長盃龍舟錦標賽，參賽者來自29個國家共有92支隊伍，包含大型龍舟男子組20隊、大型龍舟女子組8隊、大型龍舟混合組40隊、小型龍舟男子組16隊和小型龍舟女子組8隊，爭奪高達250萬元的獎金和榮譽。

體育處指出，現場除了觀賞精彩的龍舟賽外，還有多元有趣的周邊活動，今年以恐龍為端午節主題，將送出恐龍紙箱套裝、恐龍香包、恐龍畫紙等好禮，歡迎全家大小朋友一起來蒐集；6月22日、6月23日活動兩天民眾只要到現場，即可領取一張刮刮卡，就有機會刮中Switch、氣炸鍋等熱門大獎。