有些人講話總是不修邊幅，時常容易因為一句話就得罪他人，《旺好運》運勢專欄分享嘴巴毒舌的前5名星座，依序是天蠍座、射手座、牡羊座、雙子座、水瓶座，其中第1名的天蠍座說話超毒舌，認為是給對方的提醒及幽默表現，但往往會使人受傷。

▍第5名：水瓶座

水瓶座大部分都是溫柔體系的，但他們很喜歡用一些玩笑話帶動現場氣氛，有時反而讓現場的人認為這個玩笑有點開過頭了。

▍第4名：雙子座

雙子座要刻薄起來也是可以的，他們通常都是做效果而說出傷人的話，讓當事人不知道是該哭還是該笑才好。

▍第3名：牡羊座

牡羊座生性直來直往，有些人認為是優點，但有時候其實也是一種缺點，他們只對朋友講話毒舌，不然他們其實連理都不想理會。

▍第2名：射手座

射手座的毒舌大部分不是故意的，但他們往往嘴巴說出的話比大腦動得還要快，常常都是說出口才發覺自己講錯話了，後續想彌補還會越描越黑。

▍第1名：天蠍座

天蠍座講話超級毒，而且通常都會直接刺進對方的心，對他們來說這沒什麼大不了，認為是給對方的提醒及幽默表現，但往往會使人受傷。