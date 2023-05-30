疾病管制署今天表示，國內腸病毒疫情處於高原期，高於2017年以來同期，尤其以北區、南區和高屏區疫情還在上升階段，提醒家長注意，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

依據疾管署監測資料顯示，上周(2023年5月21日至5月27日)國內腸病毒門急診就診計12924人次，較前一週(12423人次)上升4％，近兩週上升幅度趨緩，惟整體趨勢仍呈上升且高於2017年以來同期，仍須警戒。

疾管署發言人羅一鈞指出，全台不同區域的腸病毒疫情有升有降，東區已經下降，台北區和中區在高原期，而北區、南區和高屏區還在上升。（疾管署提供）

疾管署發言人羅一鈞指出，全台不同區域的腸病毒疫情有升有降，東區已經下降，台北區和中區在高原期，而北區、南區和高屏區還在上升；整體來說腸病毒疫情處於高原期，未來一兩周持續觀察是否有機會反轉。

另腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，疫情傳播風險持續上升，請提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。