7度叩關立法院的《消防設備人員法》，總算在今日的立法院會上完成三讀，同時三讀修正《消防法》部分條文，明定各場所消防安全設備的設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之，並訂出5年落日條款，期間允許專技人員繼續執業；消防署承諾在6個月內完備「消防設備人員施行細則」等7個子法的訂定，強化消防安全專技人員管理制度，提升場所公共安全。

消防設備人員法草案卡關20餘年，曾在立法院6進6出，迄今仍未完成立法，主因是牽涉消防設備師、士與建築師兩大體系「權益」，「暫行」人員的工作權與落日條款也是主要兩大爭點，而行政院2020年底再度送出草案，第7度向立院叩關，民進黨團也將此案列為本會期修先法案，總算在今日完成立法。

《消防法》三讀條文明定，各類場所消防安全設備的設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之；但不得由同一消防設備師同時為之。違者處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

《消防設備人員法》三讀條文明訂，消防設備人員未依法取得消防設備人員證書，擅自執行業務者，以及執行業務時收受不法之利益，或以不正當方法招攬業務者，應予以警告、申誡、停止執行業務2個月以上2年以下或廢止執業執照的懲戒處分及罰鍰。

《消防設備人員法》三讀條文也提到，未依法取得消防設備人員證書，擅自執行業務者，處20萬以下100萬元以下罰鍰，並令其停止行為；其不停止者，得按次處罰。但暫行人員就不在此限。

林右昌指出，感謝全體立委及朝野黨團支持，讓歷經7度叩關、長達24年的法案終於完成立法，未來消防設備人員管理將提升至法律位階，並明確規範具2年消防實務經驗、領有執照、加入公會才能執業，如不符資格者不得充任，且訂有相關罰則，另對於「暫行人員制度」也規範施行後的5年落日，以強化各類場所消防安全設備設計及維護專業，是消防安全專技人員管理的重要里程碑。

內政部消防署表示，因應建築物發生火災時，偵知、滅火及人員逃生等安全設計，須有一定實務經驗消防安全設備專業人才妥善規畫，以保障民眾生命及財產安全。因此，訂定「消防設備人員法」將原「消防設備師及消防設備士管理辦法」提高至法律位階，不僅可提升消防技術服務品質、維護施工作業及民眾權利，同時也讓相關執業者的權利、義務、行為規範有所依循。

消防署指出，《消防設備人員法》條文共50條，規範消防專技人員其執業、業務、責任、公會組設與罰則等事項。包括消防設備人員資格取得的要件、設定不得充任消防設備人員或撤銷、廢止證書的情形；消防設備人員應具有2年以上消防實務經驗領有執業執照，才可執業，以及執業範圍、執照換發等事項。

此外，消防設備人員執行業務，應受主管機關業務檢查，並有報告的義務，且應信守的誠信原則及社會責任等事項。消防設備人員業必歸會規範、公會組成等相關規定及公會違反法令或章程之處分。消防設備人員違反規定的行政罰及懲戒罰等規定。暫行從事消防安全設備的設計、監造、裝置、檢修者，亦應遵循本法相關規定。

內政部消防署指出，為完備落實本法案各項工作，後續將依附帶決議，執行各項管理細部工作，並邀集相關機關及執業團體，於6個月內共同完備「消防設備人員施行細則」等7個子法的訂定，以強化消防安全專技人員管理制度，提升場所公共安全。