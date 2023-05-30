為建立我國模擬器自主能量，中科院自1995年起投入相關技術發展，並逐步掌握關鍵性技術，至今已開發國軍（含三軍、後備及軍醫）逾240套各式模擬系統，除了國軍所需的空用、陸用、海用，以及各式射擊訓練模擬器外，並完成包含高鐵與臺鐵模擬器等民用模擬系統的建置與性能提升，具體帶動國內相關產業發展，形成完整的國內供應鏈。中科院也證實，9月即將下水的（IDS）潛艦，也將有模擬操作系統。

圖為國造雲豹裝甲車模擬器。(中科院提供)

國防部今日召開例行記者會，邀請中山科學研究院航空研究所副所長白方平，說明推動模擬系統研發的成效與發展。

白方平表示，在國軍運用模擬器可撙節油彈消耗，模擬訓練成本，遠低於實際演練，並透過模擬訓練可反覆實施、純熟戰技。其次為降低危安風險，不但無人員傷亡風險，且可執行高危安訓練課目，以模擬訓練裝備替代實裝，能有效降低實裝損耗。最重要的是模擬訓練沒有場地限制，可結合實地實景施訓，不但可避免軍民糾紛同時能兼具保密性。

白方平進一步表示，中科院多年來以軍用模擬器設計製造累積的經驗基礎，持續朝向全方位領域發展，廣泛地應用在逃生程序訓練、航空生理訓練、戰場抗壓訓練、飛航管制訓練、血液透析模擬訓練、實兵模擬接戰訓練、高鐵駕駛模擬訓練以及結合急難傷患救助的戰術戰傷模擬訓練系統等領域。

此外，中科院配合我國各型無人機研發產製與成軍需求，研製各類型無人機操作訓練模擬器，完備人員訓練軟、硬體裝備，快速建立我國「無人機」新戰力。

白方平也強調，新一代勇鷹高級教練機的研製過程中，同時納入先進的地面訓練系統（Ground Based Training System, GBTS），GBTS系統包含對維修人員的技勤訓練與飛行員的戰術戰技訓練，整合實體機的先進航電裝備及地面模擬訓練系統，訓練範圍涵蓋基礎學科教育、飛行程序訓練、模擬器飛行訓練、實體機訓練，以及運用地空連網架構執行實體機與模擬器的合成化戰術演練訓練，先進GBTS系統可有效節省操作維護成本，提高訓練綜效。

未來中科院將持續擘劃國軍各項戰演訓模擬的技術藍圖，運用在擴大聯合演訓綜效上，並將整合三軍各型模擬器，建構異質、異地、同時連網整合的虛擬合成化戰場，以擴大聯合演訓綜合效能。另外在技術發展上，中科院將持續提升技術層次，整合AI人工智慧、深度學習、VR/AR/MR等前瞻技術，發展「實兵(Live)、虛擬(Virtual)與建構式模擬(Constructive)」整合的智能演訓環境。

目前中科院已充分掌握模擬系統關鍵技術及全系統整合能量，從規劃、設計、製造到後勤維保，均已與全球大廠並駕齊驅。在性能、價格、維修度及運作成本均遠低於國際市場同級產品，不僅品質滿足國軍需求並可降低後勤運作成本與風險，且未來系統擴充不受制於外。

白方平最後強調，中科院將持續深耕關鍵技術發展、結合國軍戰訓實需，開發產製各類軍用模擬系統，以落實國防自主政策。