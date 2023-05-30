花旗(台灣)商業金融鎖定台灣發展中的新興企業，利用花旗集團遍及95個國家及區域的全球網絡，密切合作，共同掌握國際市場趨勢與商機。花旗觀察到，各區域的新興企業蓬勃發展，成立初始就以全球市場為導向，或者成長後積極佈局國際市場；在台灣，這些新興企業類別橫跨科技與通信、消費品、零售、醫療保健、工業製造等領域。

花旗亞太暨國際市場和新興企業事業群，同時也是花旗亞太商業金融事業群代理負責人的Amit Dhawan表示：「花旗在台灣的企業夥伴，積極追求國際拓展的機會，而政府也不遺餘力，推動各項政策，幫助本國企業打入國際市場。花旗透過全球網絡連結、在地專業知識以及完善的企業客戶服務平台，滿足企業夥伴現金與資本規劃、貿易融資等需求，並協助管理外匯與進入資本市場，這些金融服務或產品優勢，讓花旗脫穎而出，幫助商業金融客戶能夠與世界一流的大企業，享有相同的服務品質。」

特別是在疫情過後的經濟體系中，企業營運變得更加複雜，商業韌性的重要性，特別是供應鏈風險分散與加速數位化轉型的重要性，與日俱增，此時完善的商業金融服務就顯得越加重要。

「隨著企業客戶的商業模式，紛紛轉向數位化，花旗的產品與服務，幫助客戶在數位化旅程中，能夠更加無縫接軌且簡單解決金融需求」Amit 強調。

無論是網路或行動銀行介面，花旗的數位平台和服務使用客群不斷成長。花旗銀行致力於提供客戶科技創新的最佳產品及服務，並帶給客戶優質出眾的用戶體驗。為更貼近客戶的需求，花旗銀行對網路及行動銀行進行升級，持續提升CitiDirect數位平台功能及服務。