維田睽違四年疫情後重返COMPUTEX，維田將展出智慧製造、智慧交通、智慧醫療三大領域的新品，並提供全面的解決方案和產品來滿足客戶的需求。

維田產品具有專為嚴苛環境應用之強固結構設計與無風扇寬溫操作設計，同時具有防鏽、防塵、防水、防爆等特殊功能，以全防水不鏽鋼工業電腦及HMI人機介面工業電腦為產品核心，提供客戶在特殊工業場域的解決方案，例如加裝戶外日光可視設計、模組化擴充設計等，此次COMPUTEX展上展出的新一代HMI人機介面、觸控式工業電腦、觸控式工業顯示器等產品，更能提供不同產業客戶其所需，並進一步提供完整的產業智能化解決方案。

智慧交通方面，維田現場展示多個系列的車載和船用平板電腦，適合安裝在工程車、堆高機、農耕機等特殊用車及船舶上，並提供車輛溝通，自動控制，數據擷取與傳輸，智能運算等應用，以及針對車輛管理、物流、農用車輛及戶外安全閘道器等的車載解決方案，除了具備強固耐震，耐候佳等特點外，更能進一步提升操作便利性與可靠性。而在船舶解決方案上，ViKING系列產品符合IEC 60945船舶認證，並根據DNV標準設計，適合克服惡劣和極端的運作環境，加上近期各大船舶公司因碳排環保新規上路影響，紛紛加速船舶汰舊換新速度，預期未來船舶客戶需求將持續增加。

全球電動車產業趨勢興起，加上各大國家明定淨零碳排時間表，預期將帶動全球電池產業及充電樁基礎建設的剛性需求興起，維田從去年起即積極研發充電樁HMI相關設備，其能為充電樁提供安全穩定的運作機制與自動化充電裝置，藉由無線連網能力，使用者透過手機等雲端裝置即能遠端監控車輛充電狀態，為新一代智能充電樁提供精準控制核心。

而在智慧醫療方面，維田2022年正式取得ISO13485認證，宣告邁入智慧醫療領域，投入醫療產品開發及建立OEM/ODM生產製造能力，推出全新EIRA醫療產品線(包含Panel PC、Mobile Tablet、Box PC等)，可應用於醫療智慧推車(medical cart)、護理管理、可攜式超音波掃描儀、AI圖像分析等醫療應用領域，EIRA更具有抗菌、安全I/O隔離設計和高性能計算能力，是智慧醫療和智慧醫院的完美解決方案。