自2019年8月輕颱白鹿登陸台灣後，已經近4年沒有颱風中心真正登陸台灣，就連這次的中颱瑪娃也閃過台灣，從東部海面北上，對此，氣象達人彭啟明解釋，很久沒颱風登陸台灣的原因，與全球暖化無關，就只是機率問題而已。

彭啟明在臉書發文，該如何解釋為什麼很久沒颱風登陸台灣，是因為全球暖化嗎？太誇大了，還是護國神山發威，這也沒根據。不然是總統好運八字重嗎？也太穿鑿附會。他表示，這很難去用一個小空窗來解釋，颱風不來台灣其實就是統計或機率問題而已。

彭啟明表示，從看上百條颱風軌跡來看，還是有很多小空間沒有颱風通過，而台灣就剛好落在某一個小空間內，統計上一定會再有颱風登陸台灣的可能，所以防颱準備的演練與精進比什麼都重要。

此外，彭啟明也指出，今年的海溫溫度很高，不是一個好兆頭，尤其下半年發展聖嬰恐怕海溫會創新高，這會影響颱風及大氣溫度，後續要保持關注。