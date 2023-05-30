苗栗縣三義木雕博物館自即日起至7月16日在二館2至4樓展出「鑿之心念」—賴永發木雕薪傳展。本檔展覽將展出賴永發老師歷年木雕創作精華約70件作品，涵蓋有「牡丹」、「傲骨」系列以及觀音、達摩、羅漢等雕刻，運用傳統鑿花、三義奇木巧雕等高超技藝，將花鳥草木之豐美、傲骨精神之不朽，鑿刻於木、傳頌於世，引領觀眾走進一場木雕人文藝術之旅。

文化觀光局長林彥甫表示，賴永發老師為本局頒授『2021臺灣木雕薪傳成就獎』得主，並且在同年（2021年）認定為本縣無形文化資產傳統工藝三義木雕保存者。賴老師自1990年起落腳三義迄今已三十餘載，用其近乎半百歲月，全身心投入技藝追求，在舊題材老技藝中不斷突破與創新，其中『牡丹』與『傲骨』系列即是最具代表性的作品。賴老師近年來投身木雕技藝的傳承，不但將其技藝衣缽使命傳承其子賴俊暐並加以嚴格指導，更指導多位藝生，不遺餘力地傳承提攜後進，以延續台灣傳統木雕技藝。

「鑿之心念」展覽除了展出賴老師代表性木雕創作，也展出早期學徒時期木雕製作，以及薪傳學生作品，每一件作品娓娓述說著創作者對木雕的熱情，透過精湛雕鑿的刻痕傳達著那份堅持創作與永續傳承的心念。歡迎民眾到館親炙大師作品、欣賞木雕藝術之美。