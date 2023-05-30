日本恐怖漫畫家伊藤潤二，今年夏季將來台一會粉絲。繼2015年在台舉辦的《伊藤潤二全球恐怖美學體驗大展》及去年的伊藤潤二快閃店都受到台灣網友的喜愛，今夏再度回歸的恐怖體驗展，要讓粉絲們在炎炎夏日浸潤於不寒而慄。

伊藤潤二被譽為1990年代以降日本最重要的恐怖漫畫家，在日本恐怖漫畫界的影響承先啟後，上可承接70年代的楳圖一雄及古賀新一，在他之後也影響了諸多恐怖漫畫作家。他獨特細膩的手繪線條，精心雕琢的複雜畫面，營造出充滿壓迫感的恐怖美學，被讀者形容為「不只心理，連身體都會感到恐懼」。

伊藤潤二廣為人知的作品，包括不斷被分屍卻能再生繁殖的少女《富江》、闇黑美學經典《人頭氣球》，以及台灣網友十分熟悉，並在網路上瘋傳的《至死不渝的愛》等。此次《伊藤潤二恐怖體驗展2》將有經典角色富江、雙一，分別在「償命村」、「喚惡鎮」雙館登場。

展覽將精選10個篇章，將故事情節立體化，讓粉絲展開冒險闖關行動，沉浸式體驗伊藤潤二的恐怖情境。同時，此次也將打造全球首次展出的大型「漩渦」裝置，伊藤的《漩渦》曾改編成動畫和電影，此次的裝置可望讓讀者彷彿穿越進作品中。

伊藤潤二為此次展覽，也另繪製了限定圖，此外這次在展覽外，也將於7月1日舉辦粉絲見面會，一饗讀者。