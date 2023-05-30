《遠見》縣市長施政滿意度調查結果30日出爐，新竹縣長楊文科率領縣府團隊，在醫療與消防方面滿意度皆逾7成，今年擴大辦理老人免費健康檢查，下降對象年齡門檻，服務更多長者，滿意度達到77.4％。楊文科表示，會持續增加各方面施政，以期帶給縣民更完整的福利、便民措施。

新竹縣今年擴大辦理老人免費健康檢查，原先服務對象為70歲以上銀髮族，放寬為65歲以上，並納入55歲以上原住民，期能早期發現疾病，協助就醫。

楊文科表示，為落實「老中青幼通通照顧」的施政理念，除了老人免費健康檢查外，去年也開通敬老愛心卡可以搭乘計程車服務，每趟補助車資100元，補助金額為全國最高。

另外，針對低收、中低收等經濟弱勢的長輩，不管是醫療費、住院看護費，還是居家的屋頂防水、室內排水、無障礙環境設施等房屋修繕，均可申請補助。

醫療部分除了高齡者外，新竹縣向中央爭取「偏鄉遠距醫療及健康照護服務建置計畫」，提供非緊急但迫切需要的門診醫療服務，執行單位包含五峰鄉、尖石鄉衛生所，與中醫大學新竹附醫及新竹台大分院生醫醫院合作，提供耳、鼻、喉科及眼科4項專科門診遠距醫療服務，有助於改善偏遠地區的醫療環境。

此外，新竹縣也推出幼兒專責醫師制度計畫，提供未滿3歲幼兒的照護諮詢、健康檢查、疫苗、塗氟等各項保健時程關懷，以守護每個幼兒健康平安長大。

新竹縣在消防方面也獲得超過7成的滿意度，消防局近年導入救災安全管制系統應用在派遣系統，讓操作人員在第一時間能盡快建立救災現場管制案件，並使用平板電腦的APP應用程序，通過無線網路傳輸，將操作登載資料回傳至勤務指揮科，不僅現場安全幕僚進行管制，後台的派遣單位也持續監控現場入室人員狀況。

系統介面結合勤務指揮科即時派遣之單位人車狀況，使現場指揮官能清楚地掌握消防救災資源，待案件結束後也可將相關救災操作時序記錄進行下載，以利後續檢討策進作為等。

同時，縣府在高鐵站附近成立高鐵消防分隊，建物預計年底完工，預計進駐20人，針對大樓林立，將配置能在23層樓救災的70公尺雲梯車，保障高鐵地區民眾的生命財產安全。