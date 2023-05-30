新竹縣芎林鄉文山路25日發生多人持棍棒砸車案，橫山分局調查後，發現雙方均非本地人，平日多於新竹市活動，事件發生原因為害人與主嫌友人有間隙，主嫌為替友人出頭，趁被害人落單時用球棒砸車教訓。事發影片被民眾貼上網，讓在地分局相當重視，已於29日將主嫌與共犯等7人查緝到案。

25日4時許在芎林鄉文山路發生多人持棍棒砸車案，橫山分局知悉後成立專案小組偵辦。警方調查發現，涉案車輛因均懸掛他車車牌犯案，企圖逃避警方查緝，經專案小組發揮團隊合作精神及偵查技巧，迅速將主嫌與共犯等7人查緝到案。

經查相關犯嫌均非當地居民，平日多於新竹市區活動，因被害人與主嫌友人有間隙，主嫌為替友人出頭，得知被害人獨自至芎林鄉訪友，立即糾眾從新竹市至芎林鄉教訓被害人。

嫌犯落網後，警方查扣作案工具球棒2枝，全案依聚眾鬥毆妨害秩序罪移送新竹地方檢察署偵辦，另懸掛他車車牌行駛違反交通法令部份，已依道路交通管理處罰條例第12條告發在案。橫山分局長林鼎超呼籲，處理事情要保持理智，並循法律途徑解決。