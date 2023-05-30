7-11「星級饗宴-家庭料理專區」與10大品牌開發全新星級料理，特別開發2至3人份量，價格落在千元以內。（7-11提供）

全家攜手客委會浪漫台三線藝術季，跨界打造客家新風味，透過客家在地飲食開發、石虎保育公益計畫、打造客家特色店舖三大面向，重新定義客家文化的風貌。（全家提供）

全家客家美味包括「客家小炒長堡」，十足魷魚香氣及微辣風味，讓客家美食結合西式長堡呈現，55元。（全家提供）

超商觀察後疫情時代，消費者運用數位工具購買食物已是常態，為吸引民眾埋單，在食物內容物設計與包裝上皆講求新意，瞄準不同客群打造適宜的商品。

7-11內部統計，調理食品和生鮮等商品在i划算平台已連續3個月位居熱銷排行前3名，為搶攻每年高達300億產值的調理食品市場，與高端餐飲品牌再度攜手合作，自即日起「星級饗宴」首度拓展至線上銷售模式，於OPEN POINT APP「 i划算平台」架構「星級饗宴-家庭料理專區」，首波推出超過10款全新獨家商品，預計帶動相關類別業績成長1成。

此次7-11「星級饗宴-家庭料理專區」攜手晶華酒店、六福皇宮、富錦樹台菜香檳等10大品牌開發全新星級料理，特別開發2至3人份量，價格落在千元以內，商品調味和烹調保有星級名廚對於料理的堅持，加熱後最快5分鐘上菜、媲美現煮，下單後最快2天可到指定門市領取，除了適合儲存在冰箱全天候隨時加菜，也可是露營精簡食材的好幫手。新品推薦如米其林一星餐廳-富錦樹台菜香檳的招牌古早味經典台菜「鯧魚米粉」、由高雄老字號餐廳-老新台菜推出兩道開胃下飯的家常菜「川辣麻婆嫩豆腐」和「筍香燜肉」，晶華酒店五星主廚親自監製「花旗蔘烏骨雞湯」，讓消費者在家輕鬆重現名廚星級料理。

由行政院客家委員會主辦，並以客家文化為主軸的第2屆「浪漫台三線藝術季」，將於6月24日正式開跑，全家深耕鄰里、支持在地多元文化，選用台三線在地物產，全新開發12款獨具客家風味創新美食，將於6月14日上市，在外包裝上亦同步使用此次浪漫台三線藝術季「花啦嗶啵Falabidbog」主視覺為設計，讓消費者們透過美食體驗客家文化。

其中最具特色亮點「客家小炒長堡」及minimore「客家擂茶麻糬」搶先亮相，客家小炒長堡結合客家最道地料理與麵包體，為傳統美食帶來創意混搭吃法，顛覆消費者的味蕾想像；客家擂茶麻糬以經典客家麻糬與擂茶粉結合，呈現濃濃客家風味；此外，更將產品拓展至「全＋1商城」及「全家行動購」線上渠道，打造浪漫台三線專區，販售多款在地客家風味料理，虛實併進致力於推廣經典客家味。

此外，為傳遞台三線客庄文化，全家同時也將於台三線公路上改造期間限定店舖，以浪漫台三線主視覺及客家元素融入店舖外觀裝飾設計，為行經台三線的旅人們塑造最獨特繽紛的回憶。