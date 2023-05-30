AI人工智慧發展迅速，日本出版社更利用AI創造寫真模特兒「五月愛」（ Satsuki Ai），不只幫她開Twitter帳號，甚至還要推出寫真集，她一張無辜呆萌臉蛋、惹火身材，逼真程度不輸真人，照片曝光立刻引發網友討論。

出版社「集英社」所屬的日本《週刊Playboy》最近用AI人工智慧創造出寫真模特兒「五月愛」（ Satsuki Ai），取名的靈感來自，是5月創造了她，更聲稱五月愛是2006年5月29日出生，17歲、在東京長大，出版社不只幫她開Twitter帳號，甚至還要推出寫真集。

五月愛是不折不扣的美少女，擁有一雙水汪汪大眼睛、清純又呆萌的臉蛋，在出版社釋出的寫真照中，她臉部表情精緻，加上不科學好身材更是辣翻，逼真程度不輸真人，五月愛還在推特發文：「很高興見到你。我是五月愛。我想盡我最大的努力，讓看到我的人覺得很好。我希望有一天能和你聊天。謝謝。」

五月愛的「誕生」瞬間引起網友熱議，有不少網友認為，AI女神會讓真人女神失業，但也人則認為，AI在細緻的臉部表情、手的紋路等，仍抵不過真人，甚至舉辦見面會、握手會恐怕面臨卡關。