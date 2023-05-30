桃園市新屋區頭洲里因都市計畫發展，人口快速增加，周邊鄰近地區民生機能蓬勃發展，不過民代指出，當地仍欠缺許多公共設施等待市府建置，例如民族路六段上就有閒置機關用地，地方期盼建設圖書館、運動中心或社宅等公共設施。桃園市都市發展局表示，目前正盤點市內未具體利用土地，後續將視相關局處、民生需求做有效利用。

據新屋戶政事務所統計，截至今年4月，頭洲里人口達5611人，為新屋人口最多的里別。市議員陳睿生指出，頭洲為新的重劃區，不僅有5000人口，周邊鄰接中壢過嶺、平鎮雙連坡、觀音富源、楊梅高榮等地，都在半徑3至5公里範圍內，聚集4個行政區的外圍地區，人口密度高，為快速發展的大生活圈，不過公共設施卻較少。

桃園市都市發展局目前正針對尚未具體利用的土地進行盤點，通盤檢視後研議作更有效的利用。圖為新屋區民族路六段與新屋公二公園中間的機關用地。（陳睿生提供／蔡明亘桃園傳真）

陳睿生表示，頭洲地區無論是交通、生活機能、地理位置都相當便捷，自都市計畫發展後，人口數一路往上衝，地方期盼市府建設公共設施，例如民族路六段與新屋公二公園中間，有塊閒置機關用地，建議可考慮建設圖書館、運動中心或社會住宅等公共設施，讓閒置土地有更合適的用途規畫，也滿足市民生活需求。

對此，都發局說明，該機關用地面積約0.62公頃，目前市府正針對尚未具體利用的土地，不僅機關用地，還包括商業區與住宅區等，進行全面盤點，並透過跨局處的城市空間治理會報檢視，盤點完成後，將視該地的權責管理機關，有無相關業務需求，再與有關局處橫向研議。

都發局表示，近年桃園規畫許多綜合型公共設施，一棟大樓不同樓層由不同單位進駐，各局處共享資源、節省空間。通盤檢討過程中，將考量有無符合土地面積的公務需求，再研議活化方向，都發局強調，會透過通盤檢視，將土地作更好、更有效的利用。