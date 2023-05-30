美國去年10月對大陸祭出核彈級晶片出口禁令，使大陸朝晶片自主化目標邁進，有專家分析指出，大陸晶片產業不只缺光刻機還極度缺乏人才，包括在晶片製造、設備、材料、設計、封裝和測試等領域，都需要更多有人才投入。

根據騰訊科技報導，大陸資深晶片研究專家汪波指出，一個典型的晶片技術，從實驗室研發到走向市場大約需要10年或更久，他強調，即使是西方盟友之間，也不可能分享最核心的晶片技術，只能透過自主研發。

針對大陸自主研發晶片面臨瓶頸，汪波則說，大陸不只欠缺高端光刻機以及相應的半導體材料，還急缺電子設計自動化（EDA）軟體。他強調，沒有高端的EUV（極紫外光）光刻機，只是造不出最先進的晶片，但如果沒有EDA設計軟件，所有的晶片設計公司都得停工。

汪波續指，大陸晶片業最缺的是人才，像是EDA行業需要復合型的專才，培養起來難且慢，他們既要懂寫程式和計算、又要懂半導體裝置或電路等。此外，在晶片製造、設備、材料、設計、封裝和測試等領域，也都需要更多有志於面對挑戰的人加入。

汪波強調，受到陸美科技脫鉤影響，大陸從國外引進晶片技術的途徑受到限制，但如此一來，也有助於北京下定決心，以建立自主的完整研發生產鏈。