烏克蘭近期以愛國者2、3型系統，將多枚俄羅斯的Kh-47M2「匕首」(Kinzhal)飛彈擊落，該飛彈是俄國多次聲稱的「世界首款實用化極音速（高超音速）武器」，此情況也引發軍事界熱議，猜測極音速武器有可能是炒作。但前海軍艦長呂禮詩分析，台灣能不能在對抗解放軍複製此經驗，還得面臨「飛彈數量不足」及「解放軍飛彈彈道的多樣化」等困境。

呂禮詩昨（29）日在臉書發文指出，極音速的定義是飛行速度超過5馬赫，然由彈道可區分為高超音速滑翔飛行器（hypersonic glide vehicle, HGV）和高超音速巡弋飛彈（Hypersonic Cruise Missile，HCM），在彈道不同的情況下，會有不同的攔截方法。

至於俄羅斯的匕首飛彈，分類上屬於極音速巡弋飛彈，而非極音速滑翔飛行器。呂禮詩認為，使用愛國者飛彈當然有攔截的可能，但烏克蘭軍方靠的並不完全是運氣，而是在於美軍及北約對該武器的情報蒐集分析。

至於台灣能不能複製烏克蘭的經驗？呂禮詩稱，當然可以，但台灣的困境在於「飛彈數量不足」及「解放軍飛彈彈道的多樣化」，而美軍之所以要在台灣建立「區域應變軍備庫」，恐就是著眼於我飛彈數量不足，「至於解放軍飛彈彈道多樣化的問題，不是沒有解方，但死背準則教範效果有限」。