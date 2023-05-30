被譽為全台最有人情味的田中米倉馬拉松，每年吸引萬人朝聖，當地為了讓田中馬拉松落地深根，每年舉辦畢業生路跑。(吳建輝攝)

今年共有2所國高中、8所國小、4所幼兒園，約1200位畢業生及在校生參加，還有19位從菲律賓遠道而來的學生一起來參與。(吳建輝攝)

王惠美表示，希望畢業生透過雙腳體驗家鄉的美，貫徹「路跑精神」，未來能昂首闊步、克服困難，邁向成功的人生。(吳建輝攝)

被譽為全台最有人情味的田中米倉馬拉松，每年吸引萬人朝聖，當地為了讓田中馬拉松落地深根，每年舉辦畢業生路跑， 30日上午全鎮1200位畢業生齊聚文興高中，縣長王惠美特別現身領跑，與所有畢業生一起跑出健康、跑出未來。

由中華民國舒康樂活運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會、文興高中及田中國小共同規劃辦理「Run For Future畢業生路跑」活動，今年已經邁入第五年，每年都吸引上千畢業生報名朝聖，畢業前夕全鎮畢業生投入練跑，還有志工場勘籌備，宛如小鎮嘉年華般，全鎮熱鬧非凡。

王惠美表示，感謝中華民國舒康樂活運動協會理事長張鴻均、彰化縣馬拉松路跑協會理事長鄭宗政等人長期推廣慢跑運動，讓孩子們從小就養成運動習慣，跑道沿著美麗的八堡圳廊道及田中高鐵園區，透過雙腳體驗家鄉的美，貫徹「路跑精神」，未來能昂首闊步、克服困難，邁向成功的人生。

彰化馬拉松路跑協會理事長鄭宗政表示，感謝縣府的支持，公所協助、縣議會大力襄助，今年共有2所國高中、8所國小、4所幼兒園，約1200位畢業生及在校生參加，還有19位從菲律賓遠道而來的學生一起來參與，祝福所有參加路跑的選手們，畢業快樂。

教育處表示，「Run For Future畢業生路跑」國、高中及國小畢業生挑戰5公里長路線，在校生及幼兒園學童則挑戰 3 公里長路線，沿途有潺潺流水、綠蔭扶疏，風景相當優美，選手們在師長、社區的鼓勵下，達成畢業路跑的小目標，也藉此鼓勵學生不忘持續強健身體，邁開步伐朝人生下個階段勇往邁進。