台東區域立委選舉由民進黨賴坤成通過初選。（蔡旻妤攝）

台東區域立委選舉，國民黨人選出爐，是大武鄉長黃建賓，他坦言長年在偏鄉、知名度不高，他會加緊腳步讓外界認識。對手民進黨通過初選的賴坤成指出，黃建賓是他多年好友，他也深知台東政治色彩「藍天大於綠地」，面對年輕對手不會掉以輕心。

下屆立委選舉，國民黨誰披戰袍一度陷入窘境，如今總算明朗化，國民黨台東縣地方黨部主委吳秀華表示，黨部委員會昨天通過徵召現任大武鄉長黃建賓，提報獲黨中央同意。

黃建賓今年44歲，台東大學碩士學歷，擔任2屆大武鄉民代表會主席，現任大武鄉長。黃建賓說，很感謝、也很訝異國民黨願意給偏鄉的年輕人1個機會，這對於青年來說是很大的鼓勵。他說，大武鄉位處台東的南端，因此外界對他的認識度不高，甚至有人詢問「黃建賓是誰？」

為了參選立委的日前恢復國民黨籍前台東縣政府建設處長許瑞貴表示「會參選到底」，跟任何政黨合作都有可能，至於國民黨會不會對他開鍘，他沒意見，「當初也是黨部請我回來的」。

面臨對手年輕化，賴坤成坦言有壓力，他深知台東政治色彩偏藍，民進黨在台東是艱困選區。他說，以往選舉行程只需跑3個月，如今時間拉長，大幅增加團隊時間、心理、經濟壓力，他會努力勤跑地方、深入民間了解在地問題。

黃建賓進一步說明，南迴線的人口數比台東市、縱谷線、東海岸都還少，這讓他在起跑點上相對吃虧，因此他會加緊腳步，趕緊讓大家認識他。

台東下屆立委選舉，目前藍綠營都可能分裂，民進黨提名賴坤成，現任劉櫂豪表示因支持者勸進，未來充滿可能性；國民黨徵召黃建賓，另可能面臨許瑞貴脫黨參選的局面。