義大利男網選手辛納（Jannik Sinner）在2023法國網球公開賽男單第一輪，以6比1、6比4、6比1直落三打退地主選手穆勒（Alexandre Muller），連續4年在法網至少挺進到第二輪。

紅土也算是辛納發揮不錯的場地，他之前三次參加法網會內賽，都沒有低於第四輪的成績，這次他是大會男單第8種子，首輪他打出了30個致勝球，也救了兩個破發點，下一場要對德國選手阿特麥爾（Daniel Altmaier），兩人對彼此應該不陌生，去年美網第一輪就交手過，當時辛納挺過五盤、3小時35分苦戰考驗才獲勝晉級。

法國19歲新生代球員亞斯榭（Luca Van Assche），首度在法網男單會內賽亮相，首輪6比1、6比1、6比3擊敗2018年法網4強、義大利選手切奇納托（Marco Cecchinato）。

亞斯榭兩年前贏得過法網青少年組男單冠軍，當擊敗過的對手是同胞菲爾斯（Arthur Fils），菲爾斯上周才在法國里昂賽事獲得個人首座ATP巡迴賽單打冠軍，可惜這次沒能取得法網會內賽資格。